Les Marseillais S5 E42 - L'erreur de trop

Diffusé le 18/04/2016

Les Marseillais débarquent en Afrique du Sud, à Cape Town « la Magnifique », où ils vont vivre une aventure inoubliable. Ils passeront des plus beaux safaris du monde aux clubs les plus branchés de la ville, des plages paradisiaques aux plus célèbres spots de shooting photo, des villages reculés de tribus africaines aux terrifiantes plongées avec les requins blancs ! Découverte, rencontres, paysages, culture, émerveillement, humour et travail seront les maîtres mots de cette saison !