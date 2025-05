Les Marseillais Allan et Maeva sont enfin en couple !

Diffusé le 05/03/2020

Depuis le début de l'aventure, Allan et Maeva se tournent autour et le jeune Marseillais souhaite désormais franchir un cap dans sa relation avec la Marseillais. Dès lors, les deux tourtereaux finissent par s'embrasser et officialisent ainsi leur relation ! Retrouvez les Marseillais aux Caraïbes sur W9