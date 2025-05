Les Marseillais S4 E34 - Opération séduction

Diffusé le 15/04/2015

Les Marseillais posent leurs valises en Thaïlande, l'une des destinations les plus paradisiaques et festives du monde ! Pour la première fois, ils sont confrontés à un véritable choc des cultures auquel ils ne s'attendent pas. Ensemble, ils vont vivre une nouvelle expérience inoubliable ! Arriveront-ils à concilier soleil, découvertes, travail et fête ? Comment vont-ils s'acclimater à la vie en Thaïlande ?