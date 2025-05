Les Marseillais S8 E1 - Ca peut aller trop vite !!!!!

Diffusé le 18/02/2019

Cette année les Marseillais voient grand… Et s'envolent pour le continent Asiatique ! Basés à Phuket, ils vont multiplier les voyages et n'ont pas fini d'être éblouis : la Thaïlande et ses paysages impressionnants, la féérie de Hong-Kong, les temples du Cambodge, le Vietnam et ses rizières… Ils vont véritablement vivre un rêve éveillé. Plus survoltés que jamais, les Marseillais au complet sont du voyage. Personne ne voulait rater ça ! Pour rester dans l'aventure et découvrir l'Asie, ils vont devoir relever tous les défis qui leur seront lancés par leur bookeuse… Mais l'Asie est pleine de mystères et les Marseillais vont vite le découvrir ! Ici seul l'amour va décider de tout et guider leurs pas... Pour le meilleur, ou pour le pire...D'ailleurs, les Marseillais vont devoir accomplir une mission de la plus haute importance : aider Manon et Julien à préparer leur mariage qui aura lieu en mai à Marseille et qui clôturera la saison ! Robes de mariée, préparatifs, choix des témoins, le mot « famille » prend tout son sens en vue de la célébration…Pour autant, malgré l'amour qui envahit la maison, les problèmes vont se multiplier… car si certains préparent l'avenir, d'autres vont se retrouver face à leur passé ! Les amours d'hier vont troubler les amours naissantes de la maison, certains Marseillais vont être confrontés à des dilemmes implacables :- Benjamin va devoir choisir entre ses ex Tristana et Alix, à moins qu'il ne préfère prendre tout simplement un nouveau départ avec un coup de cœur...- Carla et Kevin vont devoir trouver des solutions pour échapper à l'ultimatum posé par leur famille de cœur s'ils veulent rester dans l'aventure.- Manon, transformée en cupidon, sera bien décidée à réconcilier Julien Bert et Carla…Les Marseillais auront également la magnifique surprise de voir débarquer leurs amis de toujours, les Chtis. Ils vivront avec eux des moments de bonheur inoubliables ! Paga devra affronter lui aussi son passé en voyant Adixia, plus belle que jamais, débarquer dans la villa. Et pour ne pas transformer le paradis en enfer, les Marseillais vont devoir rester forts et solidaires. Entre passion, nostalgie et trahison, l'heure des grandes décisions a sonné !Plus que jamais face à l'adversité, la famille va devoir prouver qu'elle ne perd jamais son humour et que l'amour triomphe toujours ; car après avoir fait le tour de l'Asie, les Marseillais vous donnent rendez-vous à Marseille pour célébrer l'extraordinaire mariage de Julien et Manon ! Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires !