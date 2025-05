Les Marseillais S9 E1 - Jess + Thibault = bébé Maylone

Diffusé le 17/02/2020

Après une première escale à Dubai pour venir embrasser Jessica, Thibault et le petit Maylone, direction le paradis... Cette année, c'est en plein cœur des caraïbes que la grande famille des Marseillais pose ses valises !Basés à Tulum, les Marseillais vont découvrir les Caraïbes et ses plages de rêves, les rythmes endiablés de Cuba, les folles nuits mexicaines… Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises ! À des milliers de kilomètres de chez eux, Julien, Manon, Paga, Kevin, Carla, Benji, Maeva, Greg et Nacca se retrouvent plus forts et plus soudés que jamais ! Et pour cette nouvelle aventure, la famille s'agrandit et accueille Maissane, Océane, Victoria, Nicolas, et Allan. Ils seront rejoints plus tard par Eloïse, Cassandre et Nicolas, le petit frère de Julien. Même si le soleil des Caraïbes incite à la détente et au farniente, pour profiter de l'aventure jusqu'au bout, les Marseillais vont devoir se motiver et s'investir dans tous les jobs que Mawi, leur bookeuse, leur confiera. En cas d'échec, gare aux conséquences ! Même sur une plage paradisiaque, l'ambiance peut vite tourner au cauchemar et les Marseillais ne vont pas tarder à le découvrir…À Tulum la grande roue des problèmes va tourner et l'ordre des chose va à jamais être perturbé ! Des secrets mal gardés vont surgir… Et personne, pas même le roi des problèmes ne sera à l'abri des conséquences… Heureusement, l'amour est lui aussi du voyage. Plus que jamais, le destin n'a pas dit son dernier mot. Certains vont se laisser surprendre par Cupidon, alors que pour d'autres, le temps des grandes déclarations est venu !Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, à jamais tous ensemble, les Marseillais ne perdront pas leur humour… Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires.