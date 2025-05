Les Marseillais S10 E2 - La mission problèmes

Diffusé le 01/12/2021

La grande famille des Marseillais se retrouve à Dubaï, plus en forme que jamais ! Véritable mirage au cœur du désert, avec ses plages de rêve et ses paysages des mille et une nuits, Dubaï la magnifique n'a pas fini de les surprendre ! Ensemble, les Marseillais sont déterminés à relever tous les défis que leur proposera Jessica Aidi, leur bookeuse exigeante qu'ils ne devront jamais décevoir...