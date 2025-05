Les Marseillais S8 E52 - Un mix d'amour

Diffusé le 29/04/2019

Les Marseillais voient grand et s'envolent pour le continent asiatique ! Basés à Phuket, ils vont multiplier les voyages et n'ont pas fini d'être éblouis : la Thaïlande et ses paysages impressionnants, la féérie de Hong-Kong, les temples du Cambodge, le Vietnam et ses rizières… Ils vont véritablement vivre un rêve éveillé. Pour rester dans l'aventure et découvrir l'Asie, ils vont devoir relever tous les défis qui leur seront lancés par leur bookeuse…