Les Marseillais S9 E65 - Qui sème le vent…

Diffusé le 25/05/2020

C'est en plein cœur des Caraïbes que la grande famille des Marseillais pose ses valises ! Basés à Tulum, ils vont découvrir les Caraïbes et ses plages de rêves, les rythmes endiablés de Cuba, les folles nuits mexicaines… Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises ! Même si le soleil des Caraïbes incite à la détente et au farniente, pour profiter de l'aventure jusqu'au bout, les Marseillais vont devoir se motiver et s'investir dans tous les jobs que Mawi, leur bookeuse, leur confiera.