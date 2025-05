Les Marseillais Lena : "Greg, il est claqué au sol"

Diffusé le 07/12/2021

Plus tôt dans la soirée, les Marseillais ont placé un baby-phone dans la chambre de Lena et Laura. Si les fratés se font un malin plaisir à écouter les filles en cachette, Greg et Paga vont apprendre des choses croustillantes les concernant...