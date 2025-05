Les Marseillais Premier bisou entre Océane et Flo

Diffusé le 16/12/2021

Pendant la soirée, Océane et Flo se rapprochent de plus en plus. Dès lors, Greg décide de jouer au jeu du miroir avec eux. Après un bisou dans le cou et sur la joue, Flo et Océane s'échangent leur premier bisou devant les yeux de Marine... Retrouvez les Marseillais à Dubaï sur W9 !