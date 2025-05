Les Marseillais S11 E9 - Les suspects

Diffusé le 02/03/2022

Pour fêter ses 10 ans, la famille des Marseillais s’est envolée pour le Mexique, plus unie et déterminée que jamais à profiter de chaque instant ensemble ! Après avoir dignement fêté cet anniversaire à leur arrivée, ils sont prêts à profiter de ce merveilleux pays qui leur réserve bien des surprises… Pour rester dans l’aventure, tous vont devoir relever les challenges professionnels lancés par l’intransigeante Alejandra, leur nouvelle bookeuse. Plus forte que jamais, la grande famille des Marseillais est prête à s’enjailler avec son humour et sa bonne humeur légendaire.