Les Marseillais S2 E12

Lire la vidéo

Les Marseillais débarquent dans la station balnéaire la plus festive du Mexique, Cancún, pour conquérir cette capitale de la fête pendant le « spring break » ! Au programme : pool parties, plages, soirées dans les clubs les plus branchés de la ville mais également travail ! Barmans, serveurs ou encore danseurs, ils vont une nouvelle fois devoir faire preuve de professionnalisme et de rigueur pour s'imposer à Cancún.