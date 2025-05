Les Marseillais Un shooting très particulier...

Diffusé le 07/04/2020

Pour ce nouveau job, les Marseillais doivent participer à un shooting photos sous le thème de l'environnement. Mais le photographe semble être très atypique et demande à Paga, Julien, Manon et Victoria de poser avec des vêtements en carton et en plastique... Retrouvez les Marseillais aux Caraïbes sur W9 !