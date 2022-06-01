Les mystères de l'île Les mystères de l'île

Un corps est retrouvé dans un zodiac à la dérive entre le Fort Boyard et l'île d'Aix. Dépêchée sur place, Solène Brach, de la DPJ, demande à Vincent, maire de l'île, de l'assister, mais celui-ci se montre peu enclin à participer à l’enquête. La victime, José Chebec, un Aixois tout juste sorti de prison après avoir effectué vingt ans de réclusion, était devenu gardien du fort. Son complice, Michel, et lui, avaient braqué une bijouterie, faisant deux victimes. José a été condamné, tandis que Michel est resté introuvable...