Les mystères de l'Ouest S2 E17 - La nuit de la pierre philosophale

Diffusé le 04/01/2012

Le comte Manzeppi s'est emparé de la Pierre Philosophale, qui transforme les objets en or. Une course poursuite s'engage alors entre Manzeppi, sa complice, ses nouveaux hommes de main et les agents du président Grant. Tous souhaitent récupérer la fameuse pierre…