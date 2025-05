Les mystères de l'Ouest S3 E12 - La nuit de la légion de la mort

Lire la vidéo

Diffusé le 13/01/2012

Artemus Gordon a été capturé par la milice du gouverneur Brubaker. Accusé d'espionnage et de meurtre, il est condamné à la pendaison. West est chargé de le sauver et de destituer Brubaker, qui a instauré une dictature dans son État et vise la présidence des États-Unis…