Les mystères de l'Ouest S3 E16 - La nuit de la flèche

Diffusé le 17/01/2012

Baldwyn, un général particulièrement ambitieux, brigue la présidence des États-Unis. West et Gordon sont chargés de négocier avec le chef Ours Brun car les Indiens ont décidé de rompre le traité de paix signé avec le président Grant à cause de l'attitude de Baldwyn...