Les mystères de l'Ouest S4 E22 - La nuit du conseil d'administration

Lire la vidéo

Diffusé le 17/02/2012

West s'infiltre au sein de « Jupiter et Compagnie ». Le directeur et plusieurs membres du conseil d'administration de l'entreprise ont été tués. West découvre les plans d'Amelia, la sœur du directeur, et met tout en œuvre pour sauver les autres dirigeants de l'entreprise...