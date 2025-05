Les mystères de l'Ouest S4 E6 - La nuit des fugitifs

Diffusé le 30/01/2012

James West et Artemus Gordon sont chargés d'arrêter le comptable d'une organisation criminelle et de le ramener à Washington. Mais les agents vont devoir s'enfuir au plus vite car ils sont poursuivis par la population locale, qui prend la défense du criminel…