Les mystères de l'Ouest S4 E7 - La nuit du sarcophage

Diffusé le 30/01/2012

Pendant l'exposition consacrée au prince égyptien Ho-Ta Me, un rubis est dérobé sur l'une des statues. West et Gordon doivent le récupérer au plus vite car sans cette pierre, le mariage qui permet d'arrêter la guerre entre deux peuples égyptiens ne peut avoir lieu...