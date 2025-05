Les mystères de l'Ouest S4 E9 - La nuit de l'œil mémoire

Lire la vidéo

Diffusé le 31/01/2012

Artemus Gordon est parti en mission à New York. Il est remplacé par Bosley Cranston, un agent timide et inexpérimenté envoyé par Washington. West et Cranston doivent résoudre une affaire de trafic d'opium mais le seul indice est un demi-jeton de poker brisé...