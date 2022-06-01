Les parcs d'attractions préférés des Français

Disneyland Paris, la première destination touristique d'Europe, fête ses 30 ans. Inauguré le 12 avril 1992, le parc d'attractions, symbole de la culture américaine, génère aujourd'hui 6 % des revenus touristiques en France. Une grande réussite économique mais aussi désormais un incontournable de notre culture populaire. Avec plus de 375 millions de visiteurs, le parc a vu défiler des générations d'inconditionnels. Découvrez comment Mickey construit des villes entières et vivez les 30 ans d'un rêve toujours plus grand.