Les parcs d'attractions préférés des Français Disneyland Paris : les 30 ans d'un rêve toujours plus grand

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Disneyland Paris, la première destination touristique d'Europe, fête ses 30 ans. Inauguré le 12 avril 1992, le parc d'attractions, symbole de la culture américaine, génère aujourd'hui 6 % des revenus touristiques en France. Une grande réussite économique mais aussi désormais un incontournable de notre culture populaire. Avec plus de 375 millions de visiteurs, le parc a vu défiler des générations d'inconditionnels. Découvrez comment Mickey construit des villes entières et vivez les 30 ans d'un rêve toujours plus grand.