Les parcs d'attractions préférés des Français Orlando : dans les coulisses des parcs d’attractions géants

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Vivre toute l'année au cœur d'un conte de fées ! C'est le choix qu'ont fait plus de cinq-mille Français partis vivre à Orlando, aux États-Unis. Avec ses dizaines de parcs d'attractions, ses restaurants à thème, ses innombrables hôtels, cette ville de Floride est aujourd'hui la capitale mondiale du divertissement. Dans sa banlieue se trouve même la ville idéale, Celebration, sortie tout droit de l'imagination de Disney. Deux ans qu'ils rêvaient d'y retourner ! Après leurs premières vacances à Orlando, Julie et Nicolas ont économisé patiemment pour réunir les 6 000 euros nécessaires au voyage. Accompagné de Suzanne, la fille de Julie, le couple, qui vit à Reims (Marne), va passer quinze jours au parc Universal Studios. Ils vont s'immerger dans l'univers de leurs films préférés : Harry Potter et Jurassic Park. Mais sur place, les tentations sont nombreuses et la facture peut vite s'envoler. Alors Julie et Nicolas vont déployer des trésors d'ingéniosité pour tenter de faire des économies. Avec ses maisons typiques de l'Amérique des années 50, Celebration a été imaginée par Walt Disney lui-même comme une ville parfaite. Cette localité de la banlieue d'Orlando a séduit une centaine de Français comme Sébastien et Julie. Le couple, arrivé de Bordeaux (Gironde) il y a un an avec ses deux enfants, va tenter de trouver une maison à acheter. Mais vivre à Celebration a un revers : les habitants doivent s'engager à suivre des règles extrêmement strictes sous peine de voir s'accumuler les amendes. Pouvoir aller dans les parcs d'attractions chaque fois qu'ils le souhaitent, c'était le rêve de Virginie et Thibault. Le couple, qui vit en région parisienne, loue un appartement à l'année à Orlando où ils passent toutes les vacances scolaires avec leur fille Jadène. Ils sont déjà allés plus de cinquante fois au parc Universal Studios. Et ne s'en lassent jamais ! La famille attend désormais de savoir si la demande de visa qu'elle a déposé sera acceptée.