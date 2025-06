Les parcs d'attractions préférés des Français Parc Astérix : Ils sont fous du nouveau grand huit

Diffusé le 10/06/2024

Camille Cerf s'est infiltrée dans l'un des parcs d'attractions le plus visité en France ! Avec plus de deux millions de visiteurs par an, le parc Astérix est sur le podium des parcs de loisirs les plus fréquentés de l'hexagone. Mais désormais, l'o...