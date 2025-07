Les real housewives de Beverly Hills S3 E5 - Bras de fer

Les housewives sont à Ojai et se disputent à cause des propos de Brandi lors du dîner. Le lendemain, l'ambiance est apaisée et elles se rendent à une course de voiturettes de golf, dans une station thermale, puis, dans la soirée, s'affrontent au bras de fer...