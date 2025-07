Les real housewives de Beverly Hills S1 E4 - C'est ma fête, je fais ce qui me plait

Après avoir dépensé 50 000 dollars pour une fête extravagante en l'honneur des 4 ans de sa fille Kennedy, la générosité de Taylor est éclipsée par celle de son mari, qui a apporté un plus gros cadeau. Pendant ce temps, Camille discute de son mariage et passe du bon temps dans sa grande et belle maison d'Hawaï, tandis que Lisa reçoit une surprise de taille à l'occasion de son anniversaire...