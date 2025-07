Les real housewives de Beverly Hills S4 E2 - Danse avec Lisa

Lire la vidéo

Brandi, Kim, Kyle et Mauricio vont encourager Lisa et son danseur sexy, Greg, lors de « Dance avec les Stars ». Pendant ce temps, Yolanda subit une opération chirurgicale contre sa maladie de Lyme. Kyle, elle, organise un déjeuner pour ses nouvelles amies Joyce et Carlton mais le repas dérape quand Kyle souhaite tuer une abeille et que Carlton, en protectrice de la nature, en est offensée. La mère de Brandi vient l'aider à s'installer dans sa nouvelle maison. Kim et Kyle regardent et commentent la future danse de Lisa...