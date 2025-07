Les real housewives de Beverly Hills S4 E9 - Devine qui vient diner ?

Lire la vidéo

Carlton fait les boutiques de lingerie, Yolanda fête son anniversaire de mariage et Kim participe à une course de voiture. Puis les filles se rejoignent pour un dîner dans le restaurant de Lisa. Celui-ci tourne au vinaigre quand Brandi et Joyce rentrent en conflit...