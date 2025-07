Les real housewives de Beverly Hills S1 E6 - L'art de la guerre

Lire la vidéo

Toujours à New York, les filles sont bouleversées par les événements de la veille et Kim ajoute de l'huile sur le feu, en refusant de défendre sa sœur. C'est le jour de la première de Kelsey et tout le monde est tendu. Heureusement, une soirée glamour est prévue et les filles semblent décidées à faire des efforts pour oublier leurs différents...