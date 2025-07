Les real housewives de Beverly Hills S4 E18 - Les enfants vont bien

Le voyage à Porto Rico se termine avec une partie de golf, une virée shopping et surtout un risque d'arrestation. De retour à Beverly Hills, Brandi fait une surprise à ses parents, Kim et Yolanda disent au revoir à leurs filles qui rentrent à l'université, et Lisa a du mal à digérer les accusations des filles...