Les real housewives de Beverly Hills S6 E7 - Vacances, j'oublie tout

Le week-end des real housewives se poursuit dans Les Hamptons. La situation entre Eileen et Lisa V. est toujours tendue car Eileen ne décolère pas. Lisa R. est choquée par les vidéos des performances d'Erika. Au cours d'un dîner, les autres filles ne tardent pas non plus à découvrir la personnalité de l'alter ego d'Erika. Yolanda se remet de son opération...