Les real housewives de Beverly Hills S5 E10 - Le château de cartes

À son retour d'Arizona, démoralisée, Kyle organise une journée spa avec ses amies. Yolanda est toujours à New York avec ses filles. Lisa V. et Ken partent en voyage à Cabo San Lucas. Eileen et son mari invitent les filles à une soirée poker chez eux mais la situation dégénère rapidement car Kim a un comportement étrange...