Les real housewives de Beverly Hills S5 E12 - Touche pas à ma sœur

Kyle organise une soirée rencontre pour des célibataires gay. L'événement bat son plein jusqu'à l'arrivée de Kim avec Brandi, non invitée... Yolanda part en Italie avec son mari pour un événement caritatif exceptionnel lié à la fondation Andrea Bocelli. Le fils adoptif de Lisa et Ken souhaite connaître ses origines et en parle à ses parents...