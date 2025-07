Les real housewives de Beverly Hills S5 E14 - Il n'y a pas de rose sans épine

Eileen invite Kyle, Kim, Lisa R. et Lisa V. à une lecture du scénario du dernier film de son mari. Alors que tout se passait bien, l'émotion prend le dessus et la situation part à vau-l'eau entre les deux sœurs. Brandi accepte d'arrêter de boire pendant 21 jours et de se sevrer. Une fête surprise est organisée pour l'anniversaire de Lisa V...