Les real housewives de Beverly Hills S5 E16 - Amster-drame

Les filles sont en voyage à Amsterdam. Les tensions sont toujours à leurs combles. Lors d'un dîner, une dispute explosive éclate entre Kim et Lisa R. Kyle préfère ne pas s'en mêler et part. Plus tard, c'est au tour de Brandi et Kyle d'avoir une impressionnante altercation...