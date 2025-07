Les real housewives de Beverly Hills S5 E20 - Le bilan 1/3

Le bilan de cette saison 5 commence avec Yolanda, qui révèle à quel point il est difficile de vivre au quotidien avec la maladie de Lyme. Elle revient également sur les commentaires déplacés de Brandi concernant sa fille et l'alcool. Cependant, Yolanda aimerait que les tensions entre les filles s'apaisent. Lisa V. et Brandi considèrent qu'il y a peu de chance pour qu'elles redeviennent amies et Kim s'en prend à Lisa R...