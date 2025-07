Les real housewives de Beverly Hills S5 E21 - Le bilan 2/3

Le bilan de cette saison 5 se poursuit. Les filles échangent et plaisantent sur leurs régimes et secrets de beauté. Elles reviennent également sur cette année délicate où certaines d'entre elles ont vu leurs enfants partir de la maison pour aller étudier. Brandi évoque les moments difficiles qu'elle a dû affronter et Kim avoue avoir des sentiments contradictoires envers Lisa V...