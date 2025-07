Les real housewives de Beverly Hills S5 E3 - Opération rédemption

Lire la vidéo

Lisa R. fête son anniversaire. Yolanda reçoit la visite de sa fille vivant à New York et passe du temps avec son autre fille, avant son départ pour l'université. Kyle prépare ses prochaines vacances et tente d'inculquer la valeur de l'argent à sa petite dernière. Kim accompagne sa fille pour ses essayages de robe de mariée. Brandi tente de faire la paix avec Lisa V...