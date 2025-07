Les real housewives de Beverly Hills S5 E3 - La vida loca

C'est les vacances ! Kyle part en famille sur un yacht en Espagne. Là-bas, elle est rejointe par Yolanda qui va rester quelques jours avec eux. Eileen profite de son mari et de ses enfants dans leur maison de Malibu. Lisa R. et Lisa V. déjeunent ensemble. À cette occasion, Lisa V. avoue à Lisa R. qu'elle va recevoir une étoile sur le Walk of Stars de Palm Springs...