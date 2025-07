Les real housewives de Beverly Hills S5 E5 - Des larmes de joie

Lire la vidéo

Les vacances sont finies ! Suite à l'appel de son mari concernant sa fille, Yolanda rentre chez elle, suivie quelques jours plus tard de Kyle et sa famille qui rentrent assister au mariage de la fille de Kim. Lisa V. reçoit son étoile sur le Walk of Stars de Palm Springs. Eileen reprend le chemin des studios et son rôle dans « Les feux de l'amour »...