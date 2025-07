Les real housewives de Beverly Hills S5 E6 - Des vies et des jours

Kyle organise un barbecue et invite quelques amis. Lisa R. a dû mettre en vente la maison de ses parents car ils sont âgés et ne peuvent plus y vivre. Alors qu'elle leur rend visite, accompagnée de ses filles, elle va dire au revoir à son ancienne demeure et à ses souvenirs. Lors d'un déjeuner, Lisa R. présente Yolanda à Eileen...