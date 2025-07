Les real housewives de Beverly Hills S5 E7 - Un espoir de paix

Brandi organise sa pendaison de crémaillère, et à sa grande surprise, tout le monde répond présent et sa soirée est un succès. Quelques jours plus tard, c'est au tour de Lisa V. d'organiser un événement caritatif pour des filles en foyer d'accueil et toutes ses amies sont là. C'est l'occasion pour Brandi de faire une proposition à Lisa V...