Les real housewives de Beverly Hills S5 E9 - Filles à maman

C'est la rentrée ! Alors que Kyle accompagne sa fille en Arizona pour son entrée en fac, Yolanda se rend à New York pour aider sa fille à s'installer dans son nouvel appartement avant son entrée à l'université. Lisa R. donne la réplique à son mari sur le tournage d'un film et organise un événement caritatif. Lisa V. et Ken fêtent leurs 32 ans de mariage...