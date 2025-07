Les real housewives de Beverly Hills S6 E10 - Une révélation difficile

Lire la vidéo

Lisa V. et Kyle organisent une fête d'anniversaire commune sur le thème du burlesque mais ne sont pas forcément d'accord sur les convives... Erika passe du temps avec Yolanda qui va un peu mieux et lui parle des discussions de la veille au barbecue de Kyle. Avant de se confronter à Yolanda à qui elle souhaite sincèrement parler et présenter des excuses, Lisa R. rend visite à Erika afin qu'elle la conseille...