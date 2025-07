Les real housewives de Beverly Hills S6 E11 - L'ouragan Erika

Lire la vidéo

Yolanda invite Lisa V. et Kyle à découvrir la cryothérapie et aborde tout ce qui a pu être dit par les filles au sujet de sa maladie. Elle n'apprécie pas ce qu'a dit Lisa V. concernant ses enfants et lui fait savoir. Erika convie les filles à l'un des ses shows à San Diego. La soirée tourne court lorsque que Lisa R. tente de découvrir certaines vérités...