Les real housewives de Beverly Hills S6 E12 - Les fantômes du passé

Lire la vidéo

À San Diego, Kathryn convie les filles à déjeuner dans sa nouvelle maison. Le sujet « Yolanda » revient, Lisa R. évoque Kim et Kathryn parle d'un événement douloureux de son passé. De retour à Beverly Hills, Erika et Tom invitent Lisa et Ken à dîner. Erika organise une fête qui tourne très mal lorsque le mot « Munchausen » est prononcé...