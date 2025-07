Les real housewives de Beverly Hills S6 E14 - Qui aime bien, châtie bien

Yolanda organise un grand dîner dans un restaurant et convie tous ses amis. Comme à chaque repas, beaucoup de choses sont dites et révélées mais la soirée se déroule sans encombre. Yolanda et son mari réservent une surprise de taille à leurs amis. Yolanda, Erika et Eileen déjeunent ensemble et évoquent Kathryn et Lisa V. Kyle reçoit la visite de sa sœur Kim...