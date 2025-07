Les real housewives de Beverly Hills S6 E19 - Goodbye Dubaï

Toujours à Dubaï, les filles continuent de profiter pleinement de la ville. Elles font du shopping dans un des plus grands centres commerciaux du monde et visitent la Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde. Pour fêter leur dernière soirée et l'anniversaire de Kathryn, les real housewives dînent sur un yacht où Kyle et Lisa V. vont avoir une sérieuse discussion. À Beverly Hills, Yolanda pique-nique avec Kim et Brandi...