Les real housewives de Beverly Hills S6 E2 - La dolce vita

Kyle et sa famille partent en Toscane et sont rejoints par Lisa V. et Ken. Cela permet à Kyle et Lisa V. de passer du temps ensemble. Nicky Hilton se marie et Cathy, sa mère et la sœur de Kyle, conseille à cette dernière de ne pas venir. Eileen et Lisa R. rendent visite Yolanda se fait retirer ses couronnes dentaires car ses analyses révèlent un excès de Mercure. Eileen et Lisa R. lui rendent visite...