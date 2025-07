Les real housewives de Beverly Hills S6 E9 - Sur le grill

Lisa et Ken visitent un sex shop que ce dernier souhaite acquérir afin d'y faire des travaux et y établir leur prochain restaurant. Eileen part en famille en Italie rendre un dernier hommage à sa soeur décédée. Kyle organise un barbecue et convie notamment Kathryn, croisée dans Les Hamptons. La maladie de Yolanda est au centre des discussions...